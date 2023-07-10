Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Avusturya kampına giden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un listesinde bulunan isimlerle ilgili Erden Timur'la transfer görüşmeleri sürerken; sarı-kırmızılı ekibin bombaları patlatmak üzere olduğu öğrenildi. Galatasaray'daki sürpriz transfer harekatının bambaşka olduğu belirtildi. İşte son gelişmeler ve gündemdeki 3 futbolcu...