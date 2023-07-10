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Haberler Galeri Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur'dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemeleri öncesi kadroyu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Avusturya kampına giden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un listesinde bulunan isimlerle ilgili Erden Timur'la transfer görüşmeleri sürerken; sarı-kırmızılı ekibin bombaları patlatmak üzere olduğu öğrenildi. Galatasaray'daki sürpriz transfer harekatının bambaşka olduğu belirtildi. İşte son gelişmeler ve gündemdeki 3 futbolcu...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:55
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Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur’dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

Galatasaray, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur’dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

Sarı-kırmızılı takım Avustuya kampına gitmeden önce Hull City ile karşı karşıya gelmişti.

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Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur’dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

Cimbom bu maçta 3-0 öne geçmesine karşın mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.

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Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur’dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da kampa girerek devam eden G.Saray'da, başkan vekili Erden Timur transferler konusunda net konuştu.

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Galatasaray 3 bomba birden patlatıyor! Erden Timur’dan taraftarı coşturacak transfer hamlesi

"ICARDI'DE BELLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ"

Arjantinli yıldızın transfer süreciyle ilgili konuşan Timur, "Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları da çok yüksekti.