09 Temmuz 2023, Pazar
İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”
Fenerbahçe altyapısında parlayan genç yıldız Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslar ile birlikte dünya devi Real Madrid'e imza attı. Cuma günü tüm dünyaya tanıtılan Arda Güler, İspanya'da resmen gündemi belirledi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.07.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 19:39
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