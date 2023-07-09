İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”

"BİRKAÇ SAAT UYUDU"

Madrid'de geçirdiği 24 saat içinde Güler, kulübün büyüklüğünü kendi gözleriyle gördü. Perşembe gecesi Barajas Havaalanı'nın özel uçuşlar terminaline iniş yapan Arda, 12 akraba ve arkadaşı ile birlikte, kulüp tarafından tahsis edilen araç ile otele geçti. Gece otelde kalan Arda Güler, sadece birkaç saat uyuyabildi.