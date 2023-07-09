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İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”

Fenerbahçe altyapısında parlayan genç yıldız Arda Güler bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslar ile birlikte dünya devi Real Madrid'e imza attı. Cuma günü tüm dünyaya tanıtılan Arda Güler, İspanya'da resmen gündemi belirledi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.07.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 19:39
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İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”

Dünya futbolunun merakla beklenilen transferinde Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı dünya deviyle 6 yıllık sözleşme imzaladı.

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İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”

Cuma günü tüm dünyaya tanıtılan Arda Güler, basın toplantısında "Buraya kiralık olarak oynamaya gelmedim. Formaya talibim" diyerek hedeflerini anlattı.

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İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”

İSPANYOLLARIN ARDA GÜLER ÇILGINLIĞI BİTMİYOR

Arda Güler'in transfer sürecini günlerce manşetinden duyuran İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca, imzaların atılmasından sonra da sayfalarını genç yıldız ile doldurdu.

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İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”

Marca muhabiri Ricardo Fernandez, düzenlenen tören sonrası otelde bir araya geldiği 18 yaşındaki futbolcunun, hem 24 saat içinde yaşadıklarını hem de ilk izlenimlerini şöyle aktardı:

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İspanyol medyasının Arda Güler sevdası! “Sanki Real Madrid’e transfer olmamış gibi”

"BİRKAÇ SAAT UYUDU"

Madrid'de geçirdiği 24 saat içinde Güler, kulübün büyüklüğünü kendi gözleriyle gördü. Perşembe gecesi Barajas Havaalanı'nın özel uçuşlar terminaline iniş yapan Arda, 12 akraba ve arkadaşı ile birlikte, kulüp tarafından tahsis edilen araç ile otele geçti. Gece otelde kalan Arda Güler, sadece birkaç saat uyuyabildi.