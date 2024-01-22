Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İsmail Kartal'a şok sözler: Ders çıkarmıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmada Livakovic'in yediği hatalı golle sahadan 1 puanla ayrılarak Galatasaray'a karşı avantajını kaybetti. Sarı-lacivertlilerde maçın ardından eleştiri oklarının hedefi teknik direktör İsmail Kartal oldu. Spor yazarları maçla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...