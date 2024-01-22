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Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İsmail Kartal'a şok sözler: Ders çıkarmıyor!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 21. haftasında evinde Samsunspor'u ağırlayan Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmada Livakovic'in yediği hatalı golle sahadan 1 puanla ayrılarak Galatasaray'a karşı avantajını kaybetti. Sarı-lacivertlilerde maçın ardından eleştiri oklarının hedefi teknik direktör İsmail Kartal oldu. Spor yazarları maçla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 22.01.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 09:58
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Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İsmail Kartal’a şok sözler: Ders çıkarmıyor!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İsmail Kartal’a şok sözler: Ders çıkarmıyor!

Kadıköy'deki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İsmail Kartal’a şok sözler: Ders çıkarmıyor!

Fenerbahçe'nin golü 12. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken Yılport Samsunspor'da skoru dengeleyen isim 62. dakikada frikikten Emre Kılınç kaydetti.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İsmail Kartal’a şok sözler: Ders çıkarmıyor!

Sarı lacivertliler zirve yarışında evinde 2 puan bıraktı 54 puanla liderliğini sürdürdü.

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Fenerbahçe-Samsunspor maçı sonrası İsmail Kartal’a şok sözler: Ders çıkarmıyor!

Spor yazarları Fenerbahçe - Yılport Samsunspor maçını değerlendirdi.