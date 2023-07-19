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Haberler Galeri Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım

Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bir yıldız kayıyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden ve transferde flaş gelişmelerin yaşandığı Cimbom'da, takımın kilit oyuncularından olan yıldız futbolcuya Avrupa devinden teklif geldi. Oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla Türkiye'den ayrıldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:14
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Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım

HAZIRLIK MAÇINDA MAĞLUBİYET

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Graz Arena'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Midtsjö, Berkan Kutlu, Mertens, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

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Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım

Karşılaşma ev sahibi ekip Sturm Graz'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım

Sturm Graz'a galibiyeti getiren golleri; 71 ve 82'nci dakikalarda Grgic kaydetti.

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Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.