19 Temmuz 2023, Çarşamba
Galatasaray’da buhran yaşanıyor! O yıldız Türkiye’den ayrıldı… Şok etkisi yaratan paylaşım
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da bir yıldız kayıyor. Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden ve transferde flaş gelişmelerin yaşandığı Cimbom'da, takımın kilit oyuncularından olan yıldız futbolcuya Avrupa devinden teklif geldi. Oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla Türkiye'den ayrıldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:14
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