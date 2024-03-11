11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü

Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u ağırladı. Zor geçen karşılaşmayı son dakikalarda üst üste bulduğu gollerle 4-1 kazanan Fenerbahçe, Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, maçın hakemi de ağır sözlerle eleştirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:31
  • 1
  • 25
Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü

GÜRCAN BİLGİÇ - HAK EDEREK VAZGEÇMEYEREK
İlk 45 bittiğinde ortalık yanıyordu. Fenerbahçe futbol kalitesi olarak sezon ortalamasının bile çok altında kaldı. Pendik baskısı, oyunun sertliği, yatanın yerden kalkmaması, tempoyu düşürmek adına 17 kez faul yapmaları, Kadıköy'e bir "kör dövüşü" getirdi. Toplam 21 dakika uzatma geldi maça. Düşünün artık.

  • 2
  • 25
Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü

Halil Akbunar 10 dakika önce kaçırdığı golü, aynı yerden atınca sancılı gece kabus eşiğindeydi. Bu ilk defa olmuyor. Adına "taktik faul" denilen bu illet, bu oyunda var maalesef. Çözüm hakemin bunu fark edip, izin vermemesinde. 17 faulün karşılığı sadece iki sarı kart olunca, bahsettiğimiz yangının alevleri büyüdü, tribünleri sardı, gerilim arttı.

  • 3
  • 25
Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü

İsmail Kartal üç sarı kartlı defansından, ikisini yanına aldı ikinci yarı başlarken. Belki de bir planı fark etti, engellemek istedi. Yenik takım, defansif hamle yapıyorsa, kodlarını doğru okumak gerekiyor. Mert Hakan'ın imkansız golü ile birlikte, Kadıköy "inanan" havasına geri döndü.

  • 4
  • 25
Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü

Bu sezon ilk defa tribünler bir maçı böyle yüksek konsantrasyon ile oynadı. Her saniye içindeydiler sahanın. Onlar istedi, takım koştu. Takım koştu, goller geldi, rakibin kırmızıları ile beraber. İrfan Can Kahveci oyuna girişi ile birlikte ofansif organizasyonu bambaşka hale getirdi.

  • 5
  • 25
Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü

Sorun şu; İrfan Can'ın ayağı ceza alanı çizgisiyle temasta olduğu halde VAR penaltı kararını 2,5 dakikada verdi. Her maçta "nasıl vermeyiz, nasıl saymayız – sayarız" beklemesi yapıyorlar. İzah edemezler kendilerini, kimse inanmaz onlara. Avrupa'da Türk Bayrağı ellerinde, ligde "vazgeçmeyen" karakterleri ile sahadalar. "Hak edilmiş" şekilde sürekli yokuş çıkıyorlar. Helal olsun.