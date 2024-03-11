11 Mart 2024, Pazartesi
Fenerbahçe - Pendikspor maçı sonrası flaş sözler: Kötünün kötüsü
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Pendikspor'u ağırladı. Zor geçen karşılaşmayı son dakikalarda üst üste bulduğu gollerle 4-1 kazanan Fenerbahçe, Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, maçın hakemi de ağır sözlerle eleştirildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:31
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