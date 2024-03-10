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Dani Alves intihar mı etti? Cezaevinde yatıyordu gerçek ortaya çıktı

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Dani Alves hakkında intihar ettiği ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Alves'in avukatı bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:46
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Dani Alves intihar mı etti? Cezaevinde yatıyordu gerçek ortaya çıktı

Gece kulübünde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan ve çıktığı mahkemede yargılandıktan sonra 4.5 yıl hapis cezası alan eski futbolcu Dani Alves hakkında olay bir iddia gündeme geldi.

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Dani Alves intihar mı etti? Cezaevinde yatıyordu gerçek ortaya çıktı

İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI
Brezilyalı eski futbolcunun kaldığı hapiste intihar ettiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Dani Alves intihar mı etti? Cezaevinde yatıyordu gerçek ortaya çıktı

"DANI ALVES HAYATINI KAYBETTİ"
Brezilyalı bir gazeteci olan Paulo Albuquerque'nin iddiasına göre; Brezilyalı Dani Alves'in cezaevinde intihar ettiği ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Dani Alves intihar mı etti? Cezaevinde yatıyordu gerçek ortaya çıktı

DANI ALVES ÖLDÜ MÜ?
Tutuklu halde cezaevinde bulunan Dani Alves'in intihar ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada dünya gündemine oturan iddianın ardından oyuncunun avukatından açıklama geldi.

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Dani Alves intihar mı etti? Cezaevinde yatıyordu gerçek ortaya çıktı

AVUKATI İDDİALARI YALANLADI
Cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunan eski futbolcu Dani Alves'in avukatı, Alves hakkında ortaya atılan intihar iddialarını yalanladı ve oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.