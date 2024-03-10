Dani Alves intihar mı etti? Cezaevinde yatıyordu gerçek ortaya çıktı

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Barcelona ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Dani Alves hakkında intihar ettiği ile ilgili iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Alves'in avukatı bir açıklama yaptı.