Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertlilerin formda oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri takibini sürdürüyor. Dev kulüpler sezon sonunda transfer teklifi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanırken, sarı-lacivertlileri Kadıoğlu'ndan büyük bir gelir beklediği öğrenildi.