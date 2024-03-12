12 Mart 2024, Salı
Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertlilerin formda oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri takibini sürdürüyor. Dev kulüpler sezon sonunda transfer teklifi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanırken, sarı-lacivertlileri Kadıoğlu'ndan büyük bir gelir beklediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:52
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