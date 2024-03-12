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Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe'ye piyango! Kasa dolacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertlilerin formda oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri takibini sürdürüyor. Dev kulüpler sezon sonunda transfer teklifi için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanırken, sarı-lacivertlileri Kadıoğlu'ndan büyük bir gelir beklediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.03.2024 12:52
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Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe’ye piyango! Kasa dolacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaştı.

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Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe’ye piyango! Kasa dolacak

İlk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıda bulduğu 4 golle kazanmayı bildi.

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Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe’ye piyango! Kasa dolacak

Sarı-lacivertlilerin gollerini, Mert Hakan Yandaş, Batshuayi, Ferdi ve İrfan Can attı.

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Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe’ye piyango! Kasa dolacak

Bu sonuçla birlikte puanını 76'ya yükselten Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirvedeki yarışını sürdürdü.

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Avrupa devlerinin Ferdi Kadıoğlu kapışması! Fenerbahçe’ye piyango! Kasa dolacak

Sarı-lacivertli ekip aynı zamanda geçtiğimiz perşembe günü Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşmıştı.