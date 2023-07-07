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Haberler Galeri Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe yeni sezona yeni hocası ve yeni transferleriyle bomba gibi girmenin planlarını yapıyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından sarı-lacivertli ekip uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için transferde son aşamaya gelmiş durumda. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.07.2023 04:11 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 04:16
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Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile yıllar sonra gelen başarı, sarı-lacivertlileri mutlu etse de yeni sezon öncesi büyük şok yaşandı.

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Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan Fenerbahçe, Arda Güler'in ayrılığıyla adeta yıkıldı.

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Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

Genç yıldız, rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olarak Türk futbol tarihine geçti.

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Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

Arda Güler'in takımdan ayrılışı Fenerbahçe taraftarlarında büyük üzüntü yarattı. Yönetim ise harekete geçti.

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Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

Fenerbahçe Arda Güler'in ayrılığı sonrası taraftarlarını mutlu etmek için kollarını sıvadı.