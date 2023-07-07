Fenerbahçe o yıldızın transferinde son aşamada! Arda Güler’i unutturacak isim imzaya yakın...

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediğini alamayan Fenerbahçe yeni sezona yeni hocası ve yeni transferleriyle bomba gibi girmenin planlarını yapıyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından sarı-lacivertli ekip uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için transferde son aşamaya gelmiş durumda. İşte detaylar…