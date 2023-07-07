Cimbom radarları açtı! Devler Ligi’ne çilek takviyesi…

Süper Lig'de bu sezon kadrosundaki yıldız isimlerle harika bir sezon geçiren Galatasaray, şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele edecek Cimbom güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. İlk olarak Mauro Icardi'yi transfer etmek isteyen Aslan, Arjantinli yıldızlar için şimdiden yıldız isimlerle alternatifler üretmeye başladı. Galatasaray, iki dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. İşte detaylar…