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Cimbom radarları açtı! Devler Ligi’ne çilek takviyesi…

Süper Lig'de bu sezon kadrosundaki yıldız isimlerle harika bir sezon geçiren Galatasaray, şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Yeni sezonda Devler Ligi'nde mücadele edecek Cimbom güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını son sürat devam ettiriyor. İlk olarak Mauro Icardi'yi transfer etmek isteyen Aslan, Arjantinli yıldızlar için şimdiden yıldız isimlerle alternatifler üretmeye başladı. Galatasaray, iki dünyaca ünlü yıldızı radarına aldı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 07.07.2023 04:53 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 05:25
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Cimbom radarları açtı! Devler Ligi’ne çilek takviyesi…

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom radarları açtı! Devler Ligi’ne çilek takviyesi…

İLK HEDEF ICARDI

İlk olarak Mauro Icardi'nin transferini bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor.

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Cimbom radarları açtı! Devler Ligi’ne çilek takviyesi…

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek kaliteli ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Aslan, flaş transferler peşinde.

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Cimbom radarları açtı! Devler Ligi’ne çilek takviyesi…

CİMBOM DA RADARLAR AÇIK

Radarına birçok yıldız isim giren Aslan, transferde yine büyük oynuyor.

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Cimbom radarları açtı! Devler Ligi’ne çilek takviyesi…

HEDEF CHELSEA'DEN İKİ YILDIZ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un, Chelsea'nin iki yıldızı Ziyech ve Aubameyang'ın transferi için İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.