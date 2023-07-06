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Arda Güler özel jetle Madrid'e gidecek! Real Madrid'e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde genç futbolcu Arda Güler'in takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı. 18 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Real Madrid olması beklenirken, babası Ümit Güler, WhatsApp üzerinden paylaştığı dizi sahnesiyle transferini duyurmuş oldu. Güler'in İspanya devine imza atacağı tarih ve rekor transfer ücreti belli oldu...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:32Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:32