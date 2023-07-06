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Haberler Galeri Arda Güler özel jetle Madrid'e gidecek! Real Madrid'e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu

Arda Güler özel jetle Madrid'e gidecek! Real Madrid'e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde genç futbolcu Arda Güler'in takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı. 18 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin Real Madrid olması beklenirken, babası Ümit Güler, WhatsApp üzerinden paylaştığı dizi sahnesiyle transferini duyurmuş oldu. Güler'in İspanya devine imza atacağı tarih ve rekor transfer ücreti belli oldu...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:32
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Arda Güler özel jetle Madrid’e gidecek! Real Madrid’e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler kararını verdi. Kariyerinde sarı lacivertli takımda devam etmek istemediğini yönetime bildiren 18 yaşındaki futbolcu, Barcelona ve Real Madrid arasından seçimini yaptı ve başkent temsilcisini tercih etti.

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Arda Güler özel jetle Madrid’e gidecek! Real Madrid’e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu

Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun ikna için bizzat Bodrum'a gelmesi ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın verdiği bir demeçte Arda Güler'i transfer etmek istediklerini açıkça itiraf etmesine rağmen yetenekli oyuncunun tercihi Real Madrid oldu.

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Arda Güler özel jetle Madrid’e gidecek! Real Madrid’e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu

İSTEMEYEN KULÜP KALMADI

Real Madrid ve Barcelona'nın yanısıra Manchester City, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Ajax, Milan, Arsenal ve Sevilla gibi birçok Avrupa devi Arda Güler ile net temaslar kurdu.

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Arda Güler özel jetle Madrid’e gidecek! Real Madrid’e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu

Fenerbahçe'nin en az 1 yıl daha takımda kalması için görüşmeler gerçekleştirdiği 18 yaşındaki yıldız kararını gitmekten yana kullandı. Florentino Perez, Carlo Ancelotti ve Luka Modric ile yaptığı telefon görüşmelerinde B takıma gönderilmeyeceğinin garantisini alan Arda Güler, Real Madrid'in teklifini kabul etti.

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Arda Güler özel jetle Madrid’e gidecek! Real Madrid’e imza atacağı tarih ve sözleşme süresi belli oldu

ALİ KOÇ: ARDA GÜLER KALMAK İSTEMİYOR

Arda Güler'in kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini kaydeden Başkan Ali Koç, "Arda Güler konusuna uzun cevap vermeyeceğim. Öncelikle milyonlarca Fenerbahçe taraftarı Arda'yı bağrına basmıştır. Deplasmanda dahi nasıl sevildiğini hepimiz biliyoruz. Bu sürecin nasıl geliştiğini anlatmalıyız. Şu an süreç sonuçlanmadı. 1-2 gün de olabilir. Ben de detaylı şekilde tüm gelişmeleri anlatma borcum olduğunu düşünüyorum. Arda Fenerbahçe'de kalmayacak. Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." sözleriyle oyuncunun ayrılacağını duyurdu.