Fenerbahçe-Liverpool maçı sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması: Türkiye kaçıncı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu'nda Liverpool ile oynadığı ve 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizin aldığı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından önem taşıyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada? Hollanda ile arasındaki puan farkı ne kadar? İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı sonrası UEFA ülke puanı tablosundaki son durum.
İngiltere, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 9 takımla mücadele ediyor. İngiliz ekiplerinden Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Bournemouth, Sunderland ve Crystal Palace Avrupa Ligi'nde, Brighton ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarına en fazla temsilci gönderen ülkeler arasında bulunan İngiltere, UEFA ülke puanı sıralamasında da zirvedeki yerini koruyor. İngiliz takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 9'a bölünüyor.
İngiltere 106.685 puanla listenin ilk sırasında.
İtalya, 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında toplam 7 takımla mücadele ediyor. İtalyan ekiplerinden Inter, Napoli, Roma ve Como Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirken Milan ve Juventus Avrupa Ligi'nde, Atalanta ise Konferans Ligi'nde yer alıyor. Avrupa kupalarında 7 temsilcisi bulunan İtalya, UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere'nin ardından ikinci basamakta bulunuyor. İtalyan takımlarının Avrupa'da elde ettiği puanlar, ülke katsayısı hesaplanırken 7'ye bölünüyor.
İtalya, İngiltere'nin ardından 91.017 puanla ikinci sırada.