Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları ardından Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta puan durumu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar puan tablosunu hareketlendirdi. Sarı-kırmızılılar Stuttgart'ı 2-0, sarı-lacivertliler ise Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaç puanı var? İşte 4. hafta puan durumunda son tablo...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının ardından puan durumu yeniden gündeme geldi. Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, haftayı galibiyetle tamamladı.

FENERBAHÇE, LIVERPOOL'U 3-2 YENDİ Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Liverpool'u Kadıköy'de ağırladı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe, taraftarı önünde elde ettiği galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde hanesine 3 puan daha ekledi.

GALATASARAY, STUTTGART'I 2-0 MAĞLUP ETTİ UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde aldığı galibiyetle Avrupa'daki mücadelesini sürdürürken puanını 6'ya çıkardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PUAN DURUMU Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 4. haftayı galibiyetle tamamlamasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu futbolseverlerin gündeminde ilk sıralara yerleşti. İki temsilcimizin topladığı puanlar, lig aşamasındaki sıralamaları ve üst tura yükselme yarışındaki konumları yakından takip ediliyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda oluşan puan durumu....