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Fenerbahçe - Lille maçı sonrası şok sözler: Mourinho, Avrupa Ligi’ni kazanırız demişti

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda normal süresini 1-0 galip tamamladığı Lille mücadelesinde uzatmalarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe - Lille maçı sonrası spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:52
Fenerbahçe - Lille maçı sonrası şok sözler: Mourinho, Avrupa Ligi’ni kazanırız demişti

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille'i konuk etti. Sarı-lacivertli takım, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe - Lille maçı sonrası şok sözler: Mourinho, Avrupa Ligi’ni kazanırız demişti

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası spor yazarları karşılaşma için çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe - Lille maçı sonrası şok sözler: Mourinho, Avrupa Ligi’ni kazanırız demişti

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Maç bıçak sırtında başladı, devam etti ve bitti. Fenerbahçeli futbolculara topu çarptırmadan gol atamayacağını anladığı anda Lille takımı yere yattı, sahada sürtüşme yarattı, kalesine yaslandı ve dakikaları saydı.

Fenerbahçe - Lille maçı sonrası şok sözler: Mourinho, Avrupa Ligi’ni kazanırız demişti

İyi yüklendi Fenerbahçe. Lille kalecisi Chevalier ile gol olması beklenen şutlar arasında sürdü mücadele. Szymanski, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Djiku vurdular, kurtardı. Defans sırtına oynadılar, Dzeko ile En-Nesyri'yi karşı karşıya bıraktılar, geçit vermedi. 60'tan itibaren Mourinho'nun hamleleri de geldi. Gecikmeden çift santrfora döndü, İrfan Can ile bir hücum aklı daha soktu sahaya.

Fenerbahçe - Lille maçı sonrası şok sözler: Mourinho, Avrupa Ligi’ni kazanırız demişti

Osayi'nin süratine güvendi, orta sahadaki riskler için. Bir şutu da direkten döndü. Olmadı, Cenk Tosun ile üç santrfor oynamaya başladı. İstediler, tribünle bütünleştiler ve uzatmanın ilk dakikasında gelen gol ile Kadıköy kendi coşkusunda boğuldu adeta.