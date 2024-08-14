14 Ağustos 2024, Çarşamba
Fenerbahçe - Lille maçı sonrası şok sözler: Mourinho, Avrupa Ligi’ni kazanırız demişti
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda normal süresini 1-0 galip tamamladığı Lille mücadelesinde uzatmalarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler Devler Ligi'ne veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe - Lille maçı sonrası spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:52