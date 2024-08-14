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Beşiktaş peşindeydi Fenerbahçe imzayı attırıyor! Transferde 35 milyon euroluk bomba

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Lille'e boyun eğerek elenen Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Juventus'un yıldız ismi Federico Chiesa'nın sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin 35 milyon euroluk yıldızın transferini bitirmek için kasanın ağzını açtığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:23
Beşiktaş peşindeydi Fenerbahçe imzayı attırıyor! Transferde 35 milyon euroluk bomba

Fenerbahçe, yeni sezona bomba hamlelerle girdi.

Beşiktaş peşindeydi Fenerbahçe imzayı attırıyor! Transferde 35 milyon euroluk bomba

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Beşiktaş peşindeydi Fenerbahçe imzayı attırıyor! Transferde 35 milyon euroluk bomba

Bu oyuncularla birlikte Kanarya, şampiyonluk hedefliyor.

Beşiktaş peşindeydi Fenerbahçe imzayı attırıyor! Transferde 35 milyon euroluk bomba

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Beşiktaş peşindeydi Fenerbahçe imzayı attırıyor! Transferde 35 milyon euroluk bomba

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