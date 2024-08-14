14 Ağustos 2024, Çarşamba
Beşiktaş peşindeydi Fenerbahçe imzayı attırıyor! Transferde 35 milyon euroluk bomba
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi'nde Fransız temsilcisi Lille'e boyun eğerek elenen Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Juventus'un yıldız ismi Federico Chiesa'nın sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin 35 milyon euroluk yıldızın transferini bitirmek için kasanın ağzını açtığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 14.08.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:23