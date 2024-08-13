14 Ağustos 2024, Çarşamba
Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatmalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte son durum...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:21