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Haberler Galeri Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatmalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 13.08.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 23:21
Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler elendi.

Sarı lacivertli ekibin berabere kalmasının ardından gözler ülke puanına çevrildi.

İŞTE GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI...

Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

1- İNGİLTERE 89.160

Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

2- iTALYA 79.106

Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

3- İSPANYA 73. 989

Fenerbahçe veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum | Türkiye listede kaçıncı?

4- ALMANYA 71.660