Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Fenerbahçe, kaleci transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun bir süredir gündemde olan Dominik Livakovic transferi artık son aşamaya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb ile görüşmeleri tamamlamak için verilen sürenin dolmasını bekliyor. O maçın ardından Livakovic meselesi kesinlik kazanacak. Ancak yönetim, bu transferi sonuçlandıramazsa alternatif planları devreye sokacak. İşte detayları...