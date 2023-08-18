18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Fenerbahçe, kaleci transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun bir süredir gündemde olan Dominik Livakovic transferi artık son aşamaya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb ile görüşmeleri tamamlamak için verilen sürenin dolmasını bekliyor. O maçın ardından Livakovic meselesi kesinlik kazanacak. Ancak yönetim, bu transferi sonuçlandıramazsa alternatif planları devreye sokacak. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 18.08.2023 10:23
  • 1
  • 11
Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Fenerbahçe, kaleci transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Uzun bir süredir gündemde olan Dominik Livakovic transferi artık son aşamaya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb ile görüşmeleri tamamlamak için verilen sürenin dolmasını bekliyor. O maçın ardından Livakovic meselesi kesinlik kazanacak. Ancak yönetim, bu transferi sonuçlandıramazsa alternatif planları devreye sokacak. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Fenerbahçe, kaleci transfer çalışmalarında tempoyu yükselterek ilerliyor. Fenerbahçe yönetimi, uzun bir süredir takibinde olan Dominik Livakovic transferini son aşamaya taşıdı.

  • 3
  • 11
Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb ile yapılacak görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

  • 4
  • 11
Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Livakovic konusunun netleşmesi, Dinamo Zagreb-AEK maçının ardından gerçekleşecek. Bu maçın sonuçları, Fenerbahçe'nin kaleci transferindeki rotasını da belirleyecek.

  • 5
  • 11
Fenerbahçe kalecisine kavuşuyor! 48 saatlik kritik bekleyiş! Radarda 2 yıldız var!

Ancak Dominik Livakovic transferinin sonuçlanamaması durumunda, Fenerbahçe yönetimi alternatif planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor.