UEFA ülke puanında Türkiye’ye büyük müjde! İşte sıralamadaki güncel durum

Avrupa'da bu sezon Türk akını yaşanıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki mücadelelerine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da bu akşam oynanan maçların ardından play-off turuna yükseldi. Bu sevindirici sonuçların ardından Türkiye'ye bir güzel haber daha geldi. UEFA ülke puanı sıralamasını direkt etkileyecek o detay…