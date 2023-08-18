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UEFA ülke puanında Türkiye’ye büyük müjde! İşte sıralamadaki güncel durum

Avrupa'da bu sezon Türk akını yaşanıyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki mücadelelerine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, play-off turuna yükselmeyi başarmıştı. Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da bu akşam oynanan maçların ardından play-off turuna yükseldi. Bu sevindirici sonuçların ardından Türkiye'ye bir güzel haber daha geldi. UEFA ülke puanı sıralamasını direkt etkileyecek o detay…

Giriş Tarihi: 18.08.2023 05:29 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 05:40
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UEFA ülke puanında Türkiye’ye büyük müjde! İşte sıralamadaki güncel durum

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor Avrupa kupalarındaki yürüyüşüne devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA ülke puanında Türkiye’ye büyük müjde! İşte sıralamadaki güncel durum

Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i eleyen sarı-kırmızılı takımı, play-off turuna yükseldi. Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi Molde oldu.

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UEFA ülke puanında Türkiye’ye büyük müjde! İşte sıralamadaki güncel durum

Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da rakiplerini eleyerek play-off turuna yükselmeyi başardı.

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UEFA ülke puanında Türkiye’ye büyük müjde! İşte sıralamadaki güncel durum

Fenerbahçe'nin rakibi Twente, Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Kiev ve Adana Demirspor'un rakibi de Genk oldu.

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UEFA ülke puanında Türkiye’ye büyük müjde! İşte sıralamadaki güncel durum

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında yeri güncellendi. Öte yandan Türkiye'ye bir de müjde geldi.