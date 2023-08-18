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Nicolo Zaniolo transferinde müthiş gelişme! Erden Timur düğümü çözdü

Nicolo Zaniolo'nun transferine dair flaş gelişmeler yaşandı... Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve bonservisinin daha ilk taksidini bile ödemediği İtalyan oyuncuya Aston Villa talip olmuştu. Premier Lig ekibi Galatasaray'la anlaşırken, Zaniolo sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitmişti. Bu gelişmeler sonrasında 24 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusunun sözleşmesindeki detay, ilk kez ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 18.08.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 15:26
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Nicolo Zaniolo transferinde müthiş gelişme! Erden Timur düğümü çözdü
Premier Lig ekibi Aston Villa'ya imza atması an meselesi olan Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesine dair dikkat çeken bir detay ilk kez ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
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Nicolo Zaniolo transferinde müthiş gelişme! Erden Timur düğümü çözdü
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun Türkiye macerası kısa sürmüştü.
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Nicolo Zaniolo transferinde müthiş gelişme! Erden Timur düğümü çözdü
Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı alınan İtalyan yıldız için sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya varmıştı.
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Nicolo Zaniolo transferinde müthiş gelişme! Erden Timur düğümü çözdü

ROMA'YA BONUS ÖDENMEYECEK

Sarı-kırmızılılar Zaniolo'nun bonservisi için Roma'ya henüz ilk taksidini bile ödemezken, ayrılık Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasından önce gerçekleştiğinden, sarı-kırmızılıların Roma'ya herhangi bir bonus ödemesi de gerekmeyecekti.

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Nicolo Zaniolo transferinde müthiş gelişme! Erden Timur düğümü çözdü

ERDEN TİMUR: SON AŞAMADA

Galatasaray Sportif A.Ş yönetici Erden Timur konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zaniolo için Aston Villa ile bir noktaya gelindi. Artık son aşamasında. Amacımız opsiyon ve zorunluluklara bağlı olarak 35 milyonluk serbest kalma bedelinden yukarıda bir bedele getirmek.