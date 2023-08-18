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Nicolo Zaniolo transferinde müthiş gelişme! Erden Timur düğümü çözdü
Nicolo Zaniolo'nun transferine dair flaş gelişmeler yaşandı... Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği ve bonservisinin daha ilk taksidini bile ödemediği İtalyan oyuncuya Aston Villa talip olmuştu. Premier Lig ekibi Galatasaray'la anlaşırken, Zaniolo sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitmişti. Bu gelişmeler sonrasında 24 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusunun sözleşmesindeki detay, ilk kez ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 18.08.2023 15:24Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 15:26