12 Haziran 2023, Pazartesi
Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmayı Batshuayi'nin ilk yarıda attığı 2 gol ile kazanan sarı-lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:26
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