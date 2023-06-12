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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmayı Batshuayi'nin ilk yarıda attığı 2 gol ile kazanan sarı-lacivertli ekip Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın ardından spor yazarları karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 10:26
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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış

REHA KAPSAL – BAKIŞ AÇISI
Fenerbahçe son 5 yılda Ali Koç döneminde futbol takımıyla hiçbir kupa kazanamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçının kazanılmasıyla ilk kupasını almış oldu.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış

Maçın üç evresi olan iyi başlama, iyi devam etme ve iyi bitirme açısından rakibine göre daha iyilerdi. İlk yarıda maçın fişini çekmiş oldular. Takım savunmasını iyi yaptılar. Ferdi'nin hücuma etkili çıkışları, Arao'nun iyi oyunu, Zajc'ın hücum desteği ve Batshuayi'nin bitiriciliği iyiydi. Arda da rakibinin kimyasını bozduğu gibi saha içinde genç yaşına rağmen takımına liderlik yaptı.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış

Jorge Jesus, iskelet kadroyu ilk 11 anlamında oturtma işlemini son haftalarda doğru uyguladı. Oynadıkça birbirini iyi tanıyan, ezberi oluşan bir kadro vardı. Lig sonunda olması geç gelen doğruydu. Türkiye Kupası, eksiklikleri, yanlış transferleri, bazı yerlerdeki gereksiz oyuncu yığılmalarını örtmemeli.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış

Aksine yeni sezon kurgusu için dersler çıkartılmalı. 5 yıldır olmayan transferdeki futbol aklının oluşması en önemli konu başlığı olmalı. F.Bahçe, Avrupa Ligi'nde kötü performans vermedi. Lig ikinciliği ve Türkiye Kupası'nı kazandı.

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Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış

Bunlar, bir 'bakış açısı'yla olumlu geçen bir sezon gibi gösterebilir. 16 transfere rağmen en iyi oyuncuları bir sene önceden kalan Ferdi ve Arda'ydı. Jesus'un tek senede aldığı 7.5 milyon euro büyük bir teknik adamlık parası...