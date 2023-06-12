Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrası spor yazarlarından flaş yorum: Beyin olarak yola çıkmış

Maçın üç evresi olan iyi başlama, iyi devam etme ve iyi bitirme açısından rakibine göre daha iyilerdi. İlk yarıda maçın fişini çekmiş oldular. Takım savunmasını iyi yaptılar. Ferdi'nin hücuma etkili çıkışları, Arao'nun iyi oyunu, Zajc'ın hücum desteği ve Batshuayi'nin bitiriciliği iyiydi. Arda da rakibinin kimyasını bozduğu gibi saha içinde genç yaşına rağmen takımına liderlik yaptı.