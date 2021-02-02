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Fenerbahçe haberleri son dakika | İrfan Can Kahveci transferinde flaş detay! Meğer Galatasaray...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sarı lacivertli kulüp devre arası transfer döneminin açık ara şampiyonu oldu. Mesut Özil transferiyle tüm gözleri üstüne çeken Fenerbahçe, A Milli Takım'ın solak yıldızı İrfan Can Kahveci'yi de kadrosuna kattı. Kanarya'nın Kahveci transferinin perde arkasında ise birçok ayrıntı yer alıyor. Galatasaray'a atılan çalımın yanı sıra harcama limitlerindeki detay da dikkat çekiyor. İşte İrfan Can transferinin ayrıntıları...

Sabah
Giriş Tarihi: 02.02.2021 12:56 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 12:56
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Fenerbahçe haberleri son dakika | İrfan Can Kahveci transferinde flaş detay! Meğer Galatasaray...

Galatasaray ile İrfan Can Kahveci için girilen rekabette kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Milli futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir hamleden çok sayıda kazanç çıkardı. Ezeli rakibine çalım atan Kanarya, harcama limitlerini de kullanmış oldu.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | İrfan Can Kahveci transferinde flaş detay! Meğer Galatasaray...

YANACAK OLAN LİMİTLER KULLANILDI

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ve Jailson'dan elde ettiği bonservis geliri sezon sonu kullanılamayacaktı. Bu bonservis geliriyle geleceğe sağlam bir yatırım yapılmış oldu.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | İrfan Can Kahveci transferinde flaş detay! Meğer Galatasaray...
Kanarya, İrfan Can'ı alarak hem rakibine çalım attı hem de bu geliri kullanmış oldu. Sarı-lacivertliler İrfan Can'ı almasaydı bu parayı yaz transfer döneminde kullanamayacaktı.
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Fenerbahçe haberleri son dakika | İrfan Can Kahveci transferinde flaş detay! Meğer Galatasaray...

EZELİ RAKİBİNİN ELİ ZAYIFLADI

Galatasaray, transferi bitirmek üzereyken devreye girildi ve İrfan Can kadroya katıldı. Böylelikle Fenerbahçe, ezeli rakibinin güçlenmesini engellemiş oldu.

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Fenerbahçe haberleri son dakika | İrfan Can Kahveci transferinde flaş detay! Meğer Galatasaray...

SEZON SONUNA HİÇ İŞ BIRAKILMADI

Fenerbahçe, Sosa'dan beklediği verimi alamadığı için sezon sonunda orta saha oyuncusu arayacaktı. İrfan transferiyle sezon sonuna iş bırakılmadı ve sorun erkenden çözüldü.