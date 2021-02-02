Fenerbahçe haberleri son dakika | İrfan Can Kahveci transferinde flaş detay! Meğer Galatasaray...

Galatasaray ile İrfan Can Kahveci için girilen rekabette kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Milli futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir hamleden çok sayıda kazanç çıkardı. Ezeli rakibine çalım atan Kanarya, harcama limitlerini de kullanmış oldu.