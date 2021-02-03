Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil ilk maçında heyecandan bakın ne yapmış!

Fenerbahçe haberleri son dakika | Sarı lacivertli takımın yeni transferi Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı zorlu Hatayspor maçında formasına kavuştu. 76. dakikada Thiam'ın yerine girerek Türkiye kariyerini başlatan Mesut'un çok heyecanlı olduğu belli oluyordu. Maç başlarken oturacağı yeri şaşıran Mesut heyecandan önce sarı boyayla işaretli yürüme alanına oturdu.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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