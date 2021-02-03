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Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil ilk maçında heyecandan bakın ne yapmış!

Fenerbahçe haberleri son dakika | Sarı lacivertli takımın yeni transferi Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı zorlu Hatayspor maçında formasına kavuştu. 76. dakikada Thiam'ın yerine girerek Türkiye kariyerini başlatan Mesut'un çok heyecanlı olduğu belli oluyordu. Maç başlarken oturacağı yeri şaşıran Mesut heyecandan önce sarı boyayla işaretli yürüme alanına oturdu.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 10:08
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Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil ilk maçında heyecandan bakın ne yapmış!
Takımın bir parçası haline dönüşme hamlesi kapsamında planlanan bu hamlenin sonunda da Erol Bulut’un sürpriz hamlesi geldi. Maçın 76. dakikasında Thiam’nın yerine oyuna giren Mesut Özil’in böylelikle Türkiye ve Fenerbahçe kariyeri başlamış oldu
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Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil ilk maçında heyecandan bakın ne yapmış!
Mesut Özil büyük bir coşkuyla karşılandı. Hatay’a adım attığından itibaren büyük bir kalabalık onu görmek için önce hava alanına ardından otelin önüne geldi. Maç saatine kadar taraftarların sevgi gösterileri karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Mesut Özil onlara alkışlarla karşılık verdi.
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Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil ilk maçında heyecandan bakın ne yapmış!
Isınma anlarında oldukça keyifli olduğu gözlenen Mesut Özil yeni takımına ve arkadaşlarına kısa sürede adapte olduğunu gösterdi. Samatta ve Sadık’la sık sık şakalaşıp gülüştü.
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Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil ilk maçında heyecandan bakın ne yapmış!
İstiklal Marşı okunurken de kameralar yine Mesut Özil’e çevrilmiş durumdaydı. Yıldız futbolcu marşın okunduğu o anlarda maskesiyle İstiklal Marşı’nı dinledi. Maç başlarken çıktığı tribünde kırmızı yelekli güvenlikçileri kıramadı. 5-6 ayrı güvenlikçiyle fotoğraf çektirdi, selfie yaptı.
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Fenerbahçe haberleri bugün | Mesut Özil ilk maçında heyecandan bakın ne yapmış!
Thiam’ın golünde büyük bir sevinç yaşayan Mesut Özil takım arkadaşlarını ayakta alkışlayarak onların sevincine ortak oldu. Maçın 35. dakikasından itibaren saha kenarında ısınmaya başladı. İkinci yarıda Fenerbahçe kalesi arkasında ısınan Mesut 1-2 metre uzağında olan birçok pozisyonu heyecanla izledi.