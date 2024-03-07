07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....

Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamayı planlıyor. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...

Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 20:27
  • 1
  • 16
Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de önemli bir sınava çıkacak.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....

KRİTİK DÜELLO

Son 16 turu mücadelesinde Belçika takımı Union Saint Gilloise ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, ülke puanına da büyük katkıda bulunabilir.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....

ÜLKE PUANI TEHLİKEDE

37 bin 600 puanla 9. sırada yer alan Türkiye'nin en yakın takipçileri, 35 bin 800 puanlı İskoçya ve 35 bin 300 puanlı Çekya.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....

Sezonu 10. basamakta bitiren ülkenin 2024-25 sezonu şampiyonu, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....

İskoçya'nın Avrupa'da devam eden tek takımı (Rangers) kalırken, Çekya'nın 3 temsilcisi birden bulunuyor (Sparta Prag, Slavia Prag, Viktoria Plzen).

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL LİSTE...