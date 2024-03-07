07 Mart 2024, Perşembe
Fenerbahçe galibiyeti önem arz ediyor! UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı? | İşte sıralamadaki yerimiz....
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde finale kadar gitmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamayı planlıyor. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 20:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 20:27
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