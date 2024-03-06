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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal'la yıldızı barışmamıştı

Fenerbahçe'nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal'la yıldızı barışmamıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında transfer edilmesine rağmen bir türlü İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve teknik heyetin gözüne giremeyen isim ayrılık kararı aldı. Sürpriz gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:19
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Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal’la yıldızı barışmamıştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta deplasmanda US Gilloise ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal’la yıldızı barışmamıştı

Zorlu karşılaşma, 7 Mart Perşembe günü Lotto Park'ta oynanacak. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

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Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal’la yıldızı barışmamıştı

Ziraat Türkiye Kupası'na MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak çeyrek finalde veda eden Kanarya, hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal’la yıldızı barışmamıştı

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçirdi.

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Fenerbahçe’nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal’la yıldızı barışmamıştı

Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Samet Akaydin, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Emre Mor ve Lincoln'ü kiralık gönderdi.