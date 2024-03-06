06 Mart 2024, Çarşamba
Fenerbahçe'nin yıldızından ayrılık kararı! İsmail Kartal'la yıldızı barışmamıştı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında transfer edilmesine rağmen bir türlü İsmail Kartal'la yıldızı barışmayan ve teknik heyetin gözüne giremeyen isim ayrılık kararı aldı. Sürpriz gelişmeyi İngiliz basını duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:19
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