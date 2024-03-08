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Fenerbahçe'den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça

Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertli ekip sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılarak tur kapısını araladı. Fenerbahçe bu zaferle birlikte büyük bir başarıya da imza atarak 11 yıl sonra rekor kırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:30
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Fenerbahçe’den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise''e konuk oldu. Belçika'daki mücadeleyi temsilcimiz 3-0'lık skorla kazandı.

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Fenerbahçe’den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça

BATSHUAYI ESKİ TAKIM ARKADAŞINA ATTI
Ülkesindeki maça 11'de başlayan Batshuayi, eski takımı arkadaşı Anthony Moris'i avladı ve takımını öne geçirdi.

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Fenerbahçe’den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça

Bu sezon Avrupa kupalarındaki altıncı golünü Union Saint-Gilloise ağlarına gönderen Michy Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla Fernando'dan bu yana bu turnuvalarda en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.

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Fenerbahçe’den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça

İLK KEZ BAŞARDI
Hürriyet'te yer alan haberde Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle birlikte Fenerbahçe bu sezon bir ilki başardı. Union Saint-Gilloise ağlarına üç gol gönderen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında ilk kez bir deplasman maçında üç gol attı.

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Fenerbahçe’den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça

11 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Ayrıca İsmail Kartal'ın öğrencileri, Mart 2013'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında bir eleme turuna ilk maçı deplasmanda kazanarak başladı.