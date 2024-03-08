Fenerbahçe’den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça

İLK KEZ BAŞARDI

Hürriyet'te yer alan haberde Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle birlikte Fenerbahçe bu sezon bir ilki başardı. Union Saint-Gilloise ağlarına üç gol gönderen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında ilk kez bir deplasman maçında üç gol attı.