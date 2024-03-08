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Fenerbahçe'den 11 yıl sonra bir ilk! Rekorlar paramparça
Son dakika Fenerbahçe haberleri | UEFA Konferans Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertli ekip sahadan 3-0 gibi net bir skorla ayrılarak tur kapısını araladı. Fenerbahçe bu zaferle birlikte büyük bir başarıya da imza atarak 11 yıl sonra rekor kırdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.03.2024 10:30Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 10:30