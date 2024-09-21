BeIN Sports (Digiturk) tek maç satın alma var mı? 2024 beIN Sports ücretsiz mi, fiyatları ne kadar?

Taraftar Paketleri ve Fiyatlar

Digiturk, taraftarlar için özel olarak sunduğu Taraftar Paketleri ile dikkat çekiyor. Her takım için ayrı olarak hazırlanan bu paketlerde, 12 ay boyunca belirli bir ücret karşılığında takımınızın maçlarını izleyebilme imkanı mevcut.

Örneğin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, 12 aylık paketler için kredi kartıyla aylık 349 TL ödeme yaparak bu hizmetten faydalanabiliyor. Faturalı Taraftar Paketleri ise ilk üç ay 249 TL, kalan aylarda 479 TL ödeme ile sunuluyor.