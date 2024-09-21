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BeIN Sports (Digiturk) tek maç satın alma var mı? 2024 beIN Sports ücretsiz mi, fiyatları ne kadar?

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Derbinin heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar, canlı yayın seçeneklerini araştırırken beIN Sports'un tek maç satın alma özelliği de ilgi odağı haline geldi. Saat 20:00'de başlayacak mücadele, beIN Sports ekranlarında ve beIN Connect platformunda izleyicilerle buluşacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:31
BeIN Sports Digiturk tek maç satın alma var mı? 2024 beIN Sports ücretsiz mi, fiyatları ne kadar?

Futbolseverler, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi izlemek için heyecanla geri sayıma başladı. Büyük bir rekabete sahne olması beklenen bu tarihi karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, özellikle beIN Sports'un sunduğu tek maç satın alma seçeneklerine yöneliyor. Maçı canlı izlemek isteyen binlerce izleyici, bu hizmetin detaylarını araştırıyor.

BeIN Sports Digiturk tek maç satın alma var mı? 2024 beIN Sports ücretsiz mi, fiyatları ne kadar?

beIN Sports Tek Maç Satın Alma Nedir?

beIN Sports, genellikle kapsamlı spor paketleriyle hizmet sunmasına rağmen, bazı önemli maçlar için tek maç satın alma imkanı da tanımaktadır. "İzle-öde" servisi adı altında sunulan bu özellik, Digiturk platformu üzerinden erişilebilir durumda. İzleyiciler, belirli maçları satın alarak canlı izleme keyfini yaşayabiliyor.

BeIN Sports Digiturk tek maç satın alma var mı? 2024 beIN Sports ücretsiz mi, fiyatları ne kadar?

Nasıl Tek Maç Satın Alınır?

Tek maç satın almak için Digiturk üyelerinin öncelikle onlineislemler.digiturk.com.tr adresine giriş yapmaları gerekiyor. Bu platform üzerinden "İzle-öde" menüsüne ulaşıp, satın alma işlemlerini tamamlayarak maç keyfine anında erişim sağlayabiliyorlar.

Spor Toto Süper Lig maçları, Digiturk'ün 204, 205 ve HD servisi aktif olan kullanıcılar için 277 numaralı Taraftar kanallarından izlenebiliyor.

BeIN Sports Digiturk tek maç satın alma var mı? 2024 beIN Sports ücretsiz mi, fiyatları ne kadar?

Taraftar Paketleri ve Fiyatlar

Digiturk, taraftarlar için özel olarak sunduğu Taraftar Paketleri ile dikkat çekiyor. Her takım için ayrı olarak hazırlanan bu paketlerde, 12 ay boyunca belirli bir ücret karşılığında takımınızın maçlarını izleyebilme imkanı mevcut.

Örneğin, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarları, 12 aylık paketler için kredi kartıyla aylık 349 TL ödeme yaparak bu hizmetten faydalanabiliyor. Faturalı Taraftar Paketleri ise ilk üç ay 249 TL, kalan aylarda 479 TL ödeme ile sunuluyor.