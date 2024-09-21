21 Eylül 2024, Cumartesi
BeIN Sports (Digiturk) tek maç satın alma var mı? 2024 beIN Sports ücretsiz mi, fiyatları ne kadar?
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne olmaya hazırlanıyor. Derbinin heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarlar, canlı yayın seçeneklerini araştırırken beIN Sports'un tek maç satın alma özelliği de ilgi odağı haline geldi. Saat 20:00'de başlayacak mücadele, beIN Sports ekranlarında ve beIN Connect platformunda izleyicilerle buluşacak.
Giriş Tarihi: 21.09.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 15:31