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Haberler Galeri SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...

SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...

Spor Toto Süper Lig 18. haftasında derbi mücadelesine şahit olurken futbolseverler puan durumunu sorgulamaya başladı. 8 Ocak Pazar günü FB-GS maçının sonucuyla birlikte Galatasaray'ın zirvedeki yerini koruyup koruyamayacağı ve sarı-lacivertli ekibin liderliği yeniden ele alıp alamadığı belli olacak. İşte Süper Lig puan durumu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 19:01
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SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...

Süper Lig puan durumu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başlandı. Bugün oynanacak olan FB-GS maçında iki ezeli rakip zirve için mücadele edecek. Galatasaray 1 puanlık farkla zirvedeki yerini koruyor. Futbolseverler Süper Lig puan durumu ile maç fikstürünü merak ediyor. Peki Spor Toto Süper Lig güncel puan durumu ne? Süper Lig GS puanı ne?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...

2022-2023 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN CETVELİ

GALATASARAY 36

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SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...

FENERBAHÇE A.Ş. 35

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SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 31

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 30

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SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...

BEŞİKTAŞ A.Ş. 29

TRABZONSPOR A.Ş. 29

ARABAM.COM KONYASPOR 27