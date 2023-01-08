08 Ocak 2023, Pazar
SÜPER LİG PUAN DURUMU | 08 Ocak Spor Toto Süper Lig maç sonuçları ne oldu? 18. ve 19. hafta fikstürü...
Spor Toto Süper Lig 18. haftasında derbi mücadelesine şahit olurken futbolseverler puan durumunu sorgulamaya başladı. 8 Ocak Pazar günü FB-GS maçının sonucuyla birlikte Galatasaray'ın zirvedeki yerini koruyup koruyamayacağı ve sarı-lacivertli ekibin liderliği yeniden ele alıp alamadığı belli olacak. İşte Süper Lig puan durumu...
Giriş Tarihi: 08.01.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 19:01
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