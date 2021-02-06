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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip bu akşamki karşılaşma ile 393. randevusuna çıkacak. İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 34 galibiyet aldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 11:33
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