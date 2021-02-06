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Haberler Galeri Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip bu akşamki karşılaşma ile 393. randevusuna çıkacak. İki takım arasında 112 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-124, gol sayısında da 536-488 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 34 galibiyet aldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 11:33
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Ligde 128, tarihinde 393. randevusuna çıkacak Fenerbahçe ile Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Transferleriyle adından söz ettiren iki ezeli rakip, galibiyet alabilmek için tüm kozlarını ortaya dökecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte muhtemel 11'ler...

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

Muhtemel 11'ler:

GALATASARAY: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

SON 4 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.