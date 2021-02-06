Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Ligde 128, tarihinde 393. randevusuna çıkacak Fenerbahçe ile Galatasaray maçı heyecanla bekleniyor. Transferleriyle adından söz ettiren iki ezeli rakip, galibiyet alabilmek için tüm kozlarını ortaya dökecek. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmanın detaylarını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? FB GS maçı canlı yayın nasıl izlenir? İşte muhtemel 11'ler...