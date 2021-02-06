Fenerbahçe Galatasaray arasındaki maçlar ve sonuçları: FB - GS derbisinde en çok hangi takım kazandı?

Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma heyecanla bekleniyor. Yeni transferleriyle dikkat çeken iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. İki takım arasındaki 112 yıllık rekabetin ilk 7 maçında rakibine gol bile atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini 5 yıl sonra alabildi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı 6-0 yenerek, rekabette en farklı skorlu galibiyetleri aldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray arasındaki maçlar ve sonuçları nasıl? FB - GS derbisinde en çok hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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