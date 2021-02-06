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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe Galatasaray arasındaki maçlar ve sonuçları: FB - GS derbisinde en çok hangi takım kazandı? Fenerbahçe Galatasaray arasındaki maçlar ve sonuçları: FB - GS derbisinde en çok hangi takım kazandı? Süper Lig'in 24. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki karşılaşma heyecanla bekleniyor. Yeni transferleriyle dikkat çeken iki takım da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. İki takım arasındaki 112 yıllık rekabetin ilk 7 maçında rakibine gol bile atamayan Fenerbahçe, ilk galibiyetini 5 yıl sonra alabildi. Galatasaray, Fenerbahçe'yi 7-0, Fenerbahçe ise Galatasaray'ı 6-0 yenerek, rekabette en farklı skorlu galibiyetleri aldı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray arasındaki maçlar ve sonuçları nasıl? FB - GS derbisinde en çok hangi takım kazandı? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 06.02.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 10:55
Fenerbahçe Galatasaray arasındaki maçlar, dev derbi öncesinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Süper Lig'in 24. haftasında karşılaşacak iki ezeli rakibin rekabbetinden ilginç notlar dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. İki ezeli rakip, bugün yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Peki, FB - GS derbisinde en çok hangi takım kazandı? İşte Fenerbahçe Galatasaray arasındaki maçlar ve sonuçları...
GALERİ DEVAM EDİYOR FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 393. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.
LİGDE 128. SINAV
Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.