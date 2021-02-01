Galatasaray'ın yeni yıldızı Gedson Fernandes hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Fernandes...

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Gedson Fernandes ile görüşmelere başladığını borsaya bildirirken, sarı kırmızılı taraftarlar genç oyuncu hakkında merak ettiklerini internette aramaya başladı. Galatasaray'ın çiçeği burnunda futbolcusu Gedson Fernandes ile ilgili en çok merak edilen soru Gedson Fernandes'in lakabı var mı? oldu. İşte birbirinden ünlü futbolcuların duyduğunuzda sizi çok şaşırtacak o lakapları...