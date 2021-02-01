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Galatasaray'ın yeni yıldızı Gedson Fernandes hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Fernandes...

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Gedson Fernandes ile görüşmelere başladığını borsaya bildirirken, sarı kırmızılı taraftarlar genç oyuncu hakkında merak ettiklerini internette aramaya başladı. Galatasaray'ın çiçeği burnunda futbolcusu Gedson Fernandes ile ilgili en çok merak edilen soru Gedson Fernandes'in lakabı var mı? oldu. İşte birbirinden ünlü futbolcuların duyduğunuzda sizi çok şaşırtacak o lakapları...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 13:47 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 13:51
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Galatasaray'ın yeni yıldızı Gedson Fernandes hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Fernandes...

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Gedson Fernandes ve kulübü Benfica ile görüşmelere başladığını borsaya bildirmesinin ardından sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Gedson Fernandes hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Fernandes...

Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Fernandes hakkında Galatasaray taraftarı merak ettikleri soruların cevabını internette arıyor.

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Gedson Fernandes hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Fernandes...

Portekizli oyuncu ile ilgili en çok merak edilen soruların başında genç yıldızın lakabı geliyor. İşte başta Gedson Fernandes olmak üzere bir çok ünlü futbolcunun şaşırtan lakapları.

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Gedson Fernandes hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Fernandes...

FERNANDO - AHTAPOT

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Gedson Fernandes hakkında şaşırtan gerçek! Meğer Fernandes...

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