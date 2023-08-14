Fenerbahçe'ye kapı gibi stoper! Kanarya'dan tarihi hamle: Şampiyon yuvaya dönüyor!

İtalyan ekibi Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan deneyimli stoper, dikkat çekici performansıyla birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı. Son bilgilere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merih Demiral ile bizzat bir araya gelerek geleceğe dair önemli adımların atıldığı bir görüşme gerçekleştirdi. Merih Demiral'ın geleceği ve transfer hamlesi, futbol dünyasını heyecanlandırırken, Fenerbahçe camiası da umutla yeni bir yıldızın takıma katılma ihtimalini bekliyor.