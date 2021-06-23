23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de yeni golcü için flaş hamle! Beşiktaş'ın da listesindeydi
Fenerbahçe'de tüm gözler cuma yapılacak olağan genel kurula döndü. Ali Koç yeniden sarı lacivertli kulübün başkanı seçilmesi durumunda yeni hocayı pazartesi günü açıklayacağını söyledi. Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da peşinde olduğu golcü oyuncuyu listesine ekledi.
Giriş Tarihi: 23.06.2021 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 10:07
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