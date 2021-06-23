Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de yeni golcü için flaş hamle! Beşiktaş'ın da listesindeydi

Ali Koç, Serdar Dursun transferi için ""Serdar Dursun büyük fırsat transferidir. O an yaptın yaptın. Fakat müthiş bir satranç oyunuyla. Başka bir kulüple görüşürken devreye girdik. İyi ki devreye girmişiz, ondan sonra 4 ayrı teklif geldi. Kimsenin haberi olmadan 3 hafta önce bitirdik. Farklı bir yöntem seçtik. Seçtiğimiz yöntemin doğru olduğunu gördük, hiçbir şey sızmadı." ifadelerini kullandı.