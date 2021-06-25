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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri bugün | Beşiktaş'a müjde! Diego Costa transferinde düğüm çözülüyor

Son dakika transfer haberleri bugün | Beşiktaş'a müjde! Diego Costa transferinde düğüm çözülüyor

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, gelecek hafta kariyeriyle ilgili son kararı verecek. Siyah beyazlı ekibin teklifi dışında Portekiz ve İngiltere'den de taliplisi olan Costa'nın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a daha yakın olduğu iddia edildi. İşte Costa transferiyle ilgili son gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:51
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Son dakika transfer haberleri bugün | Beşiktaş'a müjde! Diego Costa transferinde düğüm çözülüyor
Beşiktaş ile son dönemde adı anılan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
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Son dakika transfer haberleri bugün | Beşiktaş'a müjde! Diego Costa transferinde düğüm çözülüyor
Brezilya basının haberine göre, 32 yaşındaki yıldız kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Costa'nın önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacağı belirtildi.
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Son dakika transfer haberleri bugün | Beşiktaş'a müjde! Diego Costa transferinde düğüm çözülüyor
Son olarak İspanyol ekibi Atletico Madrid'de sorma giyen Diego Costa'nın yaklaşık 6 aydır herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyor.
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Son dakika transfer haberleri bugün | Beşiktaş'a müjde! Diego Costa transferinde düğüm çözülüyor

Fanatik'in haberine göre; Diego Costa ile Beşiktaş'ın yanı sıra Benfica ve Wolverhampton ile Suudi Arabistan ve Katar ekipleri de ilgileniyor.