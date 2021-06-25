Son dakika transfer haberleri bugün | Beşiktaş'a müjde! Diego Costa transferinde düğüm çözülüyor

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa, gelecek hafta kariyeriyle ilgili son kararı verecek. Siyah beyazlı ekibin teklifi dışında Portekiz ve İngiltere'den de taliplisi olan Costa'nın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş'a daha yakın olduğu iddia edildi. İşte Costa transferiyle ilgili son gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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