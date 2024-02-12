12 Şubat 2024, Pazartesi
Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Szymanski'ye şok sözler: Ortalarda yok
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2'lik sonuçla tamamlanırken, sarı-lacivertliler 2 puan kaybettiği maçla birlikte zirveyi Galatasaray'a kaptırdı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı yorumlarda bulunurken, Fenerbahçe'nin yıldızı için sert eleştiri geldi.
Giriş Tarihi: 12.02.2024 10:33
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