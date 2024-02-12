Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Szymanski’ye şok sözler: Ortalarda yok

Bir de Tadic'i, Dzeko'yu düşünün. Bu ikisinin yanına bir kaç isim daha sayabilirim. Fenerbahçe'deki oyuncuların üzerine yük eşit binmiyor. Bazıları bazılarının sırtına binerek gidiyorlar! Alanyaspor son 10 dakika biraz daha dikkatli top kullansa 3'ü de bulabilirdi. Son anlarda karşısında Fenerbahçe olduğunu düşünüp oynadılar, bir Anadolu takımı var gibi düşünseler 3'ü atabilirlerdi. Bu iş böyle, psikolojik. Dün geceki maç için bir düz mantık yapalım. Fenerbahçelilerin hakeme söyleyecek bir şeyleri var mı? Bence yok. Zemine söyleyecekleri bir şey var mı? Hayır... Hava şartlarına söyleyecek bir şeyleri var mı? Hayır.... Seyirciye bir şey söylemeye hakları var mı? Hayır... Geriye ne kalıyor, aynaya bakmak!