UEFA Avrupa Ligi'nde favori belli oldu! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk oranı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, zirveye oturdu. Süper Lig'i kazanmanın yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip evinde Sparta Prag'ı ağırlayacak. Zorlu maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler ve şampiyonluk oranları da netleşti. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma şansı...