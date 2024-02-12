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UEFA Avrupa Ligi'nde favori belli oldu! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk oranı...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, zirveye oturdu. Süper Lig'i kazanmanın yanında UEFA Avrupa Ligi'nde de devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip evinde Sparta Prag'ı ağırlayacak. Zorlu maçlar öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde favoriler ve şampiyonluk oranları da netleşti. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma şansı...

Giriş Tarihi: 12.02.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:58
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UEFA Avrupa Ligi’nde favori belli oldu! İşte Galatasaray’ın şampiyonluk oranı...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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UEFA Avrupa Ligi’nde favori belli oldu! İşte Galatasaray’ın şampiyonluk oranı...

Salı günü rakibini RAMS Park'ta ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, rövanş maçını 22 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Çekya'da oynayacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde favori belli oldu! İşte Galatasaray’ın şampiyonluk oranı...

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonluk oranları belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi’nde favori belli oldu! İşte Galatasaray’ın şampiyonluk oranı...

İşte Galatasaray'ın oranı ve kupanın favorisi...

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UEFA Avrupa Ligi’nde favori belli oldu! İşte Galatasaray’ın şampiyonluk oranı...

LIVERPOOL: 2.8