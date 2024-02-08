Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!
Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde elde ettiği başarıların yanı sıra, mal varlığıyla da dikkat çeken bir isim olarak gündemdeki yerini koruyor. 39. yaşını kutlayan ünlü futbolcu, 21 yıllık profesyonel kariyeri boyunca kazandığı gelirleri etkileyici bir şekilde yönetmiş ve çeşitli yatırımlar yapmıştır. Aynı zamanda servetiyle dudak uçuklatıyor. O parayı harca harca bitiremeyeceksiniz.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2024
14:41 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
14:46
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan yılda 190 milyon euro maaş alan Cristiano Ronaldo'nun serveti, gündemde büyük yankı uyandırdı. Zenginlik ve lüks yaşam tarzıyla tanınan Ronaldo'nun, yıllık kazancının ne kadar olduğuyla ilgili yapılan iddialar, futbol dünyasını ve medyayı hareketlendirdi. Ancak, bu muazzam gelirin harcanmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar da dikkat çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son yirmi yılın futbol tarihine damgasını vuran Cristiano Ronaldo, kariyerinin zirvesinden son dönemlerine doğru ilerlerken, spor dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Sporting Lisbon'dan Manchester United'a, oradan Real Madrid ve Juventus'a uzanan muhteşem kariyeri boyunca dünya futbolunu sarsan Ronaldo, şimdilerde Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında futbol hayatını sürdürüyor.
2022 Dünya Kupası sonrası yaşanan anlaşmazlıkların ardından Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo, futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam etme kararı aldı. Bu tercihi, Avrupa futbolundaki hayranları tarafından büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Ronaldo Suudi Arabistan'da da başarılı performansını sürdürdü.
REKORLARLA DOLU BİR KARİYER
39 yaşındaki futbol fenomeni, kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 1204 maçta 873 gol atarak
"tüm zamanların en golcü oyuncusu" unvanını elinde tutuyor. Ronaldo, kariyeri boyunca 35 kupa kazanarak, 5 Şampiyonlar Ligi zaferi ile futbol tarihinde önemli bir yer edindi.
SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR!
Futbolun en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u 5 kez kazanan Ronaldo, bu başarılarıyla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Ayrıca, futbol kazançlarının yanı sıra reklam gelirleriyle de dikkat çeken Ronaldo'nun
toplam serveti, 850 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Forbes'a göre 2021'de dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını alan Ronaldo, kariyer kazancı 1 milyar doları aşarak bu alanda bir ilke imza attı.