Cristiano Ronaldo’nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR!

Futbolun en prestijli ödülü olan Ballon d'Or'u 5 kez kazanan Ronaldo, bu başarılarıyla adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Ayrıca, futbol kazançlarının yanı sıra reklam gelirleriyle de dikkat çeken Ronaldo'nun toplam serveti, 850 milyon Euro olarak tahmin ediliyor. Forbes'a göre 2021'de dünyanın en çok kazanan futbolcusu unvanını alan Ronaldo, kariyer kazancı 1 milyar doları aşarak bu alanda bir ilke imza attı.