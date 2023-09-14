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Fenerbahçe'de son gün bombası hazırlığı! İşte 6 numara adayları! Kim transfer edilecek?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefleyen Fenerbahçe'de gözler transferin bitimine saatler kala 6 numara transferine çevrildi. Orta saha bölgesini kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürürken, aday sayısını 6'ya düşürdü. Yarın bitecek transfer sezonu öncesi bu isimlerden birisini kadroya katmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalara hız verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 10:25
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Fenerbahçe’de son gün bombası hazırlığı! İşte 6 numara adayları! Kim transfer edilecek?

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı.

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Fenerbahçe’de son gün bombası hazırlığı! İşte 6 numara adayları! Kim transfer edilecek?

15 Eylül'de sona erecek olan transfer döneminde kulüpler dikkat çeken hamleler yaptı.

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Fenerbahçe’de son gün bombası hazırlığı! İşte 6 numara adayları! Kim transfer edilecek?

Şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

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Fenerbahçe’de son gün bombası hazırlığı! İşte 6 numara adayları! Kim transfer edilecek?

Kurmaylar kadroya Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Sebastian Szymanski ve Rodrigo Becao gibi isimleri takviye etti.

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Fenerbahçe’de son gün bombası hazırlığı! İşte 6 numara adayları! Kim transfer edilecek?

Ancak yönetim bir fırsat transferi kovalıyor.