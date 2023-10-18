Fatih Terim’in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim, son dönemde futbolseverlerin merakla beklediği bir gelişmeyle gündemde. 2021/2022 sezonunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli teknik direktör, yeni bir takımın başına geçmeye hazırlanıyor. 70 yaşındaki Terim'in yeni takımının belli olduğu iddiası, spor dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, hangi takımın bu deneyimli çalıştırıcıyı bünyesine katacağı merak konusu haline geldi.