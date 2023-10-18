18 Ekim 2023, Çarşamba
Fatih Terim'in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi
Son dakika spor haberlerine göre, 2021/2022 sezonunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, yeni bir takımın başına geçmeye hazırlanıyor. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, yeni takımının belli olduğu iddia ediliyor. Bu gelişme, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, hangi takımın Terim'i kucaklayacağı merak konusu haline geldi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:22
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