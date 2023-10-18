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Fatih Terim'in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi

Son dakika spor haberlerine göre, 2021/2022 sezonunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, yeni bir takımın başına geçmeye hazırlanıyor. 70 yaşındaki deneyimli çalıştırıcının, yeni takımının belli olduğu iddia ediliyor. Bu gelişme, futbol dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, hangi takımın Terim'i kucaklayacağı merak konusu haline geldi. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2023 15:22
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Fatih Terim’in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Fatih Terim, son dönemde futbolseverlerin merakla beklediği bir gelişmeyle gündemde. 2021/2022 sezonunun ocak ayında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bir süre sahalardan uzak kalan deneyimli teknik direktör, yeni bir takımın başına geçmeye hazırlanıyor. 70 yaşındaki Terim'in yeni takımının belli olduğu iddiası, spor dünyasında büyük bir heyecan yaratırken, hangi takımın bu deneyimli çalıştırıcıyı bünyesine katacağı merak konusu haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fatih Terim’in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi

Türk futbolunun efsanevi isimlerinden biri olan Fatih Terim, son dönemde çarpıcı bir gelişmeyle gündemde. İddialara göre, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü olan Terim, eski kulübüne dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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Fatih Terim’in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi

Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine başlayan ve kariyeri boyunca Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Milan ve Fiorentina gibi önemli takımlarda da görev yapan Terim, Galatasaray'dan ayrıldığı 10 Ocak 2022 tarihinden bu yana herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı. Fatih Terim, Galatasaray'da 16 kupa kazanarak kulüp tarihine altın harflerle yazılan bir isim oldu.

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Fatih Terim’in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi

Futbol dünyasının yakından takip ettiği bu gelişme, Terim'in futbol sahalarındaki geleceğini merakla bekleyen herkes için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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Fatih Terim’in yeni durağı herkesi şaşırttı! Sürpriz anlaşma: İmza için devreye girildi

69 yaşındaki teknik direktör döneminde sarı-kırmızılılar şu başarılara imza attı:

1 - UEFA Kupası şampiyonluğu
8 - Süper Lig şampiyonluğu
3 - Türkiye Kupası şampiyonluğu
4 - Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu