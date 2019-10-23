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Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım
Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 yenilerek üst tura çıkma umutlarını zora sokan Galatasaray'da, maçın önüne geçen Belhanda-taraftar kavgasına Fatih Terim'de dahil oldu. Terim oyuncusunun arkasında durarak "Bize böyle seyirci değil taraftar lazım" diyerek tribünlere net mesaj verdi.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:29
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