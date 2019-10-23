23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 yenilerek üst tura çıkma umutlarını zora sokan Galatasaray'da, maçın önüne geçen Belhanda-taraftar kavgasına Fatih Terim'de dahil oldu. Terim oyuncusunun arkasında durarak "Bize böyle seyirci değil taraftar lazım" diyerek tribünlere net mesaj verdi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:29
  • 1
  • 36
Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım

Fotomaç'ın haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti.

  • 2
  • 36
Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım

Bu sonuçla Galatasaray bir puanla grubun son sırasında kalırken, Real Madrid ise 4 puanla ikinci sıraya yükseldi.

  • 3
  • 36
Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım

Özellikle ilk yarıda net gol pozisyonları yakalayan Galatasaray bu şanslardan faydalanamayarak rakibine boyun eğdi.

  • 4
  • 36
Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım

Mücadele sonrası spor dünyasının önde gelen isimleri mücadeleyi değerlendirdi.

  • 5
  • 36
Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım

İŞTE USTA YAZARLARDAN GALATASARAY-REAL MADRID YORUMLARI...