Fatih Terim'den tribünlere net mesaj: Bize böyle seyirci değil taraftar lazım

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Real Madrid'e 1-0 yenilerek üst tura çıkma umutlarını zora sokan Galatasaray'da, maçın önüne geçen Belhanda-taraftar kavgasına Fatih Terim'de dahil oldu. Terim oyuncusunun arkasında durarak "Bize böyle seyirci değil taraftar lazım" diyerek tribünlere net mesaj verdi.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





