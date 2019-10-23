Belhanda'dan taraftarlara olay hareket!

ANDONE KAÇIRDI, TERİM ÖFKELENDİ

REAL Madrid karşısında maça iyi başlayan G.Saray, Andone ile iki pozisyonu gole çeviremedi. Rumen oyuncu 9. dakikada kaleci Courtois ile karşı karşıya kalırken, vuruşunda Belçikalı eldiven çıkardı. 10. dakikada da net fırsat yakalayan Andone'ye, yine Courtois engel oldu. Üst üste kaçan gollerinde ardından Fatih Terim, sinirlendi.