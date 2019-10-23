Belhanda'dan taraftarlara olay hareket! Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Real Madrid'i konuk eden Galatasaray'da Belhanda'nın hareketi geceye damga vurdu. Teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alınan Faslı oyuncu sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanırken, yaptığı hareket olay oldu. Giriş Tarihi: 23.10.2019 07:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 07:20 10 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ Galatasaray, Real Madrid mağlubiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi. Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti. TARAFTARDAN TAM DESTEK Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ikinci Avrupa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İspanyol taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi. ANDONE KAÇIRDI, TERİM ÖFKELENDİ REAL Madrid karşısında maça iyi başlayan G.Saray, Andone ile iki pozisyonu gole çeviremedi. Rumen oyuncu 9. dakikada kaleci Courtois ile karşı karşıya kalırken, vuruşunda Belçikalı eldiven çıkardı. 10. dakikada da net fırsat yakalayan Andone'ye, yine Courtois engel oldu. Üst üste kaçan gollerinde ardından Fatih Terim, sinirlendi. TERİM TARAFTARI UYADI AMA... Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Real Madrid maçında oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele eden Galatasaray'da Younes Belhanda performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Mücadeleye 11'de başlayan Belhanda, 67. dakikada oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız futbolcuyu ıslıkladı.
Taraftarların bu hareketine tepki gösteren Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları, yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Ömer Bayram'a yerini bırakan Belhanda, oyundan çıktıktan sonra direkt soyunma odasına gitti.