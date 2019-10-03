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Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar. Dev maçta ilk 11'de forma şansı verdiği yıldız ismi defterden silen Terim, devre arasında takımdan gönderecek. Tecrübeli hocanın 5 futbolcunun daha biletini kestiği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki flaş gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 10:42
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Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama...

Fotomaç'ın haberine göre; UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında PSG'yi konuk etti.

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Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama...

Fatih Terim'in öğrencileri, 90 dakika boyunca etkili bir performans sergilediği mücadeleden 1-0 mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla taraftarının takdirini kazandı.

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Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama...

Sarı-kırmızılılarda özellikle Seri, Muslera, Nzonzi ve Luyindama gösterdikleri performansla göz doldurdu.

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Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama...

Gruptaki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Cimbom, ikinci maçlar sonunda 1 puanla 3. sırada yer aldı.

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Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama...

PSG maçı sonrası Aslan'da gözler Gençlerbirliği maçına çevrilmişken, Fatih Terim ve teknik heyet ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.