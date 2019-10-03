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Fatih Terim'den radikal karar! PSG maçında ilk 11'de başlamıştı ama...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız devi PSG'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim'den radikal karar. Dev maçta ilk 11'de forma şansı verdiği yıldız ismi defterden silen Terim, devre arasında takımdan gönderecek. Tecrübeli hocanın 5 futbolcunun daha biletini kestiği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'daki flaş gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 10:42
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