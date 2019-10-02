2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?

Etnospor nedir? Etnospor heyecanı başlıyor. 2019 Etnospor festivali nerede? Her yıl Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor festivali 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivale bu yıl 16 ülke katılım gösterecek ve yarışmacılar çeşitli dallarda yarışacak. İzleyiciler de ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunları deneyimleme imkanı bulacak. Peki, 2019 Etnospor nerede?