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2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?
Etnospor nedir? 2019 Etnospor festivali nerede? 4. Etnospor heyecanı 3-6 Ekim tarihleri arasında yaşanacak. 16 ülkenin katılımıyla, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilecek organizasyonun 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Ziyaretçiler spor karşılaşmalarını izlemenin dışında çeşitli organizasyonlara da katılabilecek. Peki Etnospor nedir? Etnospor festivali nerede? İşte Etnospor festivali hakkında tüm merak edilenler…
Giriş Tarihi: 02.10.2019 22:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 22:10
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