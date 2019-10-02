02 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?

Etnospor nedir? 2019 Etnospor festivali nerede? 4. Etnospor heyecanı 3-6 Ekim tarihleri arasında yaşanacak. 16 ülkenin katılımıyla, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilecek organizasyonun 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Ziyaretçiler spor karşılaşmalarını izlemenin dışında çeşitli organizasyonlara da katılabilecek. Peki Etnospor nedir? Etnospor festivali nerede? İşte Etnospor festivali hakkında tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 02.10.2019 22:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 22:10
  • 1
  • 15
2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?

Etnospor nedir? Etnospor heyecanı başlıyor. 2019 Etnospor festivali nerede? Her yıl Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Etnospor festivali 3-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Festivale bu yıl 16 ülke katılım gösterecek ve yarışmacılar çeşitli dallarda yarışacak. İzleyiciler de ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunları deneyimleme imkanı bulacak. Peki, 2019 Etnospor nerede?

  • 2
  • 15
2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?

ETNOSPOR NEREDE?

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "4. Etnospor Kültür Festivali"nin her yaş grubundan 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

  • 3
  • 15
2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?

Festivalde geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalı ziyaretçilerle buluşacak.

  • 4
  • 15
2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?

Ziyaretçiler spor müsabakalarını izlemenin yanı sıra ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi spor ve oyunu tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleyebilecek.

  • 5
  • 15
2019 Etnospor festivali nerede? Etnospor nedir?

Her yaş grubundan çocuk topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynayabilecek.