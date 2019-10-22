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Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında sahasında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Madrid'i devirerek gruptaki ilk galibiyetini elde etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da maç öncesi teknik direktör Fatih Terim düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 00:07
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Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Galatasaray A Grubu üçüncü maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

Yarın 22.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda başlama düdüğü çalacak zorlu mücadele öncesi Fatih Terim düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

İşte o açıklamalar...

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Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

GRUBUN EN KRİTİK MAÇI

"Söyleyeceğimiz en birinci şey, bu maç grubun en kritik maçı. Real Madrid'in oralarda olmasına kimse alışık olmadığı için ayrıca bir önem taşıyor."

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Fatih Terim'den Real Madrid maçı öncesi flaş açıklamalar! Bazı şeyleri abartıyorlar ama...

"Rakibimiz geçen hafta ligde liderdi. Biraz fazla abartılıyor bazı şeyler. Birçok oyuncuyu dinlendirdi Mallorca maçında. Bizden sonra El Clasico olması avantajımızdı ama o maç tehir oldu. Mental olarak rahatladılar. Orayı düşündürecek bir durum yok."