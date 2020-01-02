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Beşiktaş'ta gidecekler ve gelecekler belli oldu
Süper Lig'e yaptığı kötü başlangıcın ardından kısa sürede toparlanan Beşiktaş, son 9 karşılaşmada 7 galibiyet alarak yarışa ortak oldu. Devre arası transfer dönemine odaklanan Beşiktaş'ta gelecek ve gidecek oyunlar belli oldu. Kesinlikle 2 transfer isteyen Abdullah Avcı, duruma göre kadrosunda 2 ismin de takas olarak kullanılabileceği raporunu verdi.
Giriş Tarihi: 02.01.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 23:30
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