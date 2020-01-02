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Beşiktaş'ta gidecekler ve gelecekler belli oldu

Süper Lig'e yaptığı kötü başlangıcın ardından kısa sürede toparlanan Beşiktaş, son 9 karşılaşmada 7 galibiyet alarak yarışa ortak oldu. Devre arası transfer dönemine odaklanan Beşiktaş'ta gelecek ve gidecek oyunlar belli oldu. Kesinlikle 2 transfer isteyen Abdullah Avcı, duruma göre kadrosunda 2 ismin de takas olarak kullanılabileceği raporunu verdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2020 23:30 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 23:30
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Beşiktaş'ta gidecekler ve gelecekler belli oldu

Süper Lig'e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle küllerinden doğdu. Sarı-kırmızılıları 1-0 mağlup eden Kara Kartallar, ligde seriye bağladı. (fotomaç)

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Beşiktaş'ta gidecekler ve gelecekler belli oldu

Avrupa Ligi'nde grubu sonucu tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükselirken, Süper Lig'de 9 maçta 7 galibiyet alarak ilk devreyi 4. olarak kapattı.

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Beşiktaş'ta gidecekler ve gelecekler belli oldu

Beşiktaş yönetimi, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı. TFF'nin harcama limitleri açıklamasının ardından oyuncu satmadan ya da yüksek maliyetli oyuncularını elden çıkarmadan transfer yapamayacak olan Beşiktaş'ta yönetimin eli kolu bağlandı.

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Beşiktaş'ta gidecekler ve gelecekler belli oldu

Yönetimin bir kısmı yüksek maliyetli oyuncuları maaşları konusunda ikna etmek için harekete geçti. Bir kısmı da futbolcu satışı yapmak için yollara döküldü. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi önceliği ayrılacak futbolculara verecek.

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Beşiktaş'ta gidecekler ve gelecekler belli oldu

Kadroda yeteri kadar şans bulamayan ve verimi az olan oyunculara gelen teklifler değerlendirilecek. Futbolcuların yüksek maaş yükünden de kurtulmak isteyen siyah beyazlılar, ayrılmak isteyen oyuncularla anlaşma yoluna da gidecek. Abdullah Avcı'dan gelen rapora göre hareket eden Beşiktaşlı yetkililer forvet, kanat ve merkez orta saha mevkilerine takviye yapmak istiyor.