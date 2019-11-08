Fatih Terim neşteri vurdu! 5 isimle yollar ayrılıyor

TERİM'İN EN KÖTÜ İKİNCİ PERFORMANSI

Öte yandan bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 15 maçta sadece 4 galibiyet görebilen Fatih Terim, kendisinin ikinci, Galatasaray'ın lig tarihinin ise en kötü üçüncü performansına imza attı. İmparator, 1.33 ile teknik direktörlük döneminde en düşük 2. puan ortalamasına ulaştı.