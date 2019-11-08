Fatih Terim neşteri vurdu! 5 isimle yollar ayrılıyor Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'e farklı mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim neşteri vurdu. Deneyimli teknik direktör Ocak ayında 5 isimle yolların ayrılmasına karar verdi. Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:06
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olarak bir üst tur iddiasını tamamen yitiren Galatasaray'da futbolcular 4 maçlık seride istatistik değerleri ile dibi gördü.
32 takım içeresinde gol bulamayan tek takım olan
Cimbom, maç başına şut (9), isabetli şut (1.5) ve isabetli orta (1) karnelerinde son sırayı kimseye kaptırmadı.
Şutta
Andone 2.7 ile 30. sırada yer alırken onu takip eden Babel ancak 175. olabildi. Adam geçme değerinde 1.3 ortalamalarıyla Seri ve Babel 97.'likte kaldı.
Pas ortalamasında Seri 63.5 ile 48., Marcao 53.5 ile 85.'likte yer alırken, Galatasaray, pas başarı yüzdesinde ilk 100'e isim sokamadı. Kilit pas değerinde Seri 1.8, Mariano ise 1.3 ortalamaları ile 101. oldu.
TERİM'İN EN KÖTÜ İKİNCİ PERFORMANSI
Öte yandan bu sezon Galatasaray'ın başında çıktığı 15 maçta sadece 4 galibiyet görebilen Fatih Terim, kendisinin ikinci, Galatasaray'ın lig tarihinin ise en kötü üçüncü performansına imza attı. İmparator, 1.33 ile teknik direktörlük döneminde en düşük 2. puan ortalamasına ulaştı.