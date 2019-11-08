Portekiz'de hakem faciası! Önce F.Bahçe şimdi Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz'de Braga ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede hakem skandalı meydana geldi. Karşılaşmanın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e skandal bir kırmızı kart gösterdi. Aynı statta Fenerbahçe'nin 2016 yılında Braga ile karşılaştığı maçta Ivan Bebek yanlış kararları ile sarı-lacivertli takımı yakmıştı. İşte Lens'in kırmızı kart gördüğü skandal pozisyon...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





