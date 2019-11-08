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Portekiz'de hakem faciası! Önce F.Bahçe şimdi Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz'de Braga ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede hakem skandalı meydana geldi. Karşılaşmanın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'e skandal bir kırmızı kart gösterdi. Aynı statta Fenerbahçe'nin 2016 yılında Braga ile karşılaştığı maçta Ivan Bebek yanlış kararları ile sarı-lacivertli takımı yakmıştı. İşte Lens'in kırmızı kart gördüğü skandal pozisyon...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 11:14
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Portekiz'de hakem faciası! Önce F.Bahçe şimdi Beşiktaş...

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Portekiz'de hakem kurbanı oldu.

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Portekiz'de hakem faciası! Önce F.Bahçe şimdi Beşiktaş...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile deplasmanda oynadığı mücadelede skandal bir karar çıktı.

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Portekiz'de hakem faciası! Önce F.Bahçe şimdi Beşiktaş...

Maçın Litvanyalı hakemi Gediminas Mazeika, karşılaşmanın 44. dakikasında Jeremain Lens'in orta sahada yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartına başvurdu.

Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır.

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Portekiz'de hakem faciası! Önce F.Bahçe şimdi Beşiktaş...

Rakibine doğru giderken ayağını geri çeken ve hafif bir müdahalesi olan Hollandalı oyuncu, çıkan kart sonrasında büyük şaşkınlık yaşarken, Beşiktaşlı oyuncular da itirazlarda bulundu.

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Portekiz'de hakem faciası! Önce F.Bahçe şimdi Beşiktaş...

AYNI STATTA BİR SKANDAL DAHA!

Daha önce Fenerbahçe'nin de Braga deplasmanında oynadığı maçta Hırvat hakem Ivan Bebek, kararlarıyla temsilcimiz Fenerbahçe'yi hatalı kararlarıyla yakmış ve sarı-lacivertliler sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.