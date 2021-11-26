26 Kasım 2021, Cuma
Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup ederek bir üst turada adını yazdırmayı garantiledi. Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu canlı yayına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Taraftarımızın etkisini söylemiştim. Oyuncularımızla beraber olduğu zaman Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim. Bugün de o oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 26.11.2021 01:59 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 02:02
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