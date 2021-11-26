26 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup ederek bir üst turada adını yazdırmayı garantiledi. Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu canlı yayına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Taraftarımızın etkisini söylemiştim. Oyuncularımızla beraber olduğu zaman Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim. Bugün de o oldu" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2021 01:59 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 02:02
  • 1
  • 25
Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olimpik Marsilya maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında Galatasaray Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Başarılı işler yapmış bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı söylemiştim. 25 ay sonra 4 gol yediler. Dün taraftarımızın etkisini söylemiştim. Oyuncularımızla beraber olduğu zaman Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimse yok demiştim. Bugün de o oldu.

  • 3
  • 25
Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

Bugünkü futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Az düdük çaldı. Oyun içerisinde belki top onlarda daha fazla gözükse de oyunun genel hakimiyeti bizdeydi. Yüksek tempoda maç oynadık. Zaman zaman pres yaptık. Çok da başarılı da olduk. Topu geri kazanmada çok başarılıydı. Bugün son yılların en iyi geçiş oyunun oynadık. Çabuk hücumlarla bayağı pozisyon yakaladık. Dinamik takım görüntüsü verdik. Çok kaliteli kadrosu var. Merkezimiz mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Bugün evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim. Bugün çok mutluyum. Giren, çıkan oyuncularımız övgüyü hak ediyor. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Güzel bir gece oldu. Garantiledik, namağlubuz. Baştan beri lideriz. Önemli bir takım, önemli kadro. Önemli bir hoca. Sonuç tarihi bir galibiyet bence" diye konuştu.

HABERİN VİDEOSU


  • 4
  • 25
Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

"LAZİO İLE KIRAN KIRANA BİR MAÇ OLACAK"
Grubun son maçında deplasmanda oynanacak Lazio karşılaşması için de konuşan Terim, "Bu grubun Şampiyonlar Ligi grubu olduğunu, o ayarda olduğunu baştan söylemiştim. Herhalde hak vermişsinizdir. Lazio ve Marsilya iyi takımlar demiştim. Lazio bize yetişti. Saha avantajı var. Bizim puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Lider başladık, lider gidiyoruz. 14 puanla Roma'ya gidebilirdik. Ciddi kıran kırana maça gidiyoruz. Çok iyi bir takıma gidiyoruz. Müthiş hocaları olan bir takım. İyi bir maç olacak. Her yerde herkesle oynayabiliriz. Kazanırız, kaybederiz ama oyun anlayışımızı her geçen gün biraz daha ilerletiyoruz" şeklinde konuştu.

  • 5
  • 25
Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

"MÜKEMMEL İLETİŞİMİ OLAN BİR HAKEM İLE MAÇ OYNADIK"
Mücadelenin hakemleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Evet seyircilerimizin olayından sonra çok teşekkür etti, orta ve dördüncü hakem. UEFA yetkilisi de teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim seyircimize bizi dinlediği için. Sahaya bir şey atmak bize bir şey kazandırmaz. Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık. O konuya pek girmek istemiyorum. Bugünün keyfini sürmek istiyorum. Cezalarımız da açıklansın. Gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz. Maçın hakemi harika bir maç yönetti. İlk defa bizim maçımızı yönetti. Benim Avrupa'da kulüp bazında oyundan atılmışlığım yok. İtalya'da bir tane atıldım. O da Türk hakem tarafından" ifadelerini kullandı.