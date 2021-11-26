Fatih Terim Marsilya maçı sonrası konuştu: Ali Sami Yen’de yenemeyeceğimiz kimse yok

"MÜKEMMEL İLETİŞİMİ OLAN BİR HAKEM İLE MAÇ OYNADIK"

Mücadelenin hakemleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Evet seyircilerimizin olayından sonra çok teşekkür etti, orta ve dördüncü hakem. UEFA yetkilisi de teşekkür etti. Ben de teşekkür ederim seyircimize bizi dinlediği için. Sahaya bir şey atmak bize bir şey kazandırmaz. Mükemmel iletişimi olan bir hakem ile maç oynadık. O konuya pek girmek istemiyorum. Bugünün keyfini sürmek istiyorum. Cezalarımız da açıklansın. Gerekli şekilde cevap vereceğiz. Vermeyenlerden değiliz. Maçın hakemi harika bir maç yönetti. İlk defa bizim maçımızı yönetti. Benim Avrupa'da kulüp bazında oyundan atılmışlığım yok. İtalya'da bir tane atıldım. O da Türk hakem tarafından" ifadelerini kullandı.



