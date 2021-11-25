Marsilya maçından oyundan çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu’ndan sakatlık açıklaması geldi

Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı." şeklinde konuştu



"Sonuç daha farklı da olabilirdi." diyen Kerem Aktürkoğlu, "Benim yaptırdığım bir penaltı var. Ancak bu akşam gerçekten futbol oynadık. Gruptan çıktık. Şimdi son maçta Roma'ya liderlik için gideceğiz. Lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.