Marsilya maçından oyundan çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlık açıklaması geldi
Galatasaray,
UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenerek son hafta öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın 82. dakikasından oyunnda çıkan Kerem Aktürkoğlu sakatlığıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 25.11.2021
23:42 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 mağlup ettiği maçın ardından mücadelenin
82. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Kerem Aktürkoğlu maç sonunda konuştu. GALERİ DEVAM EDİYOR
"CİDDİ BİR SAKATLIK YOK"
Aktürkoğlu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı." şeklinde konuştu.
"İSTEMEDİĞİM BİR PENALTI YAPTIRDIM"
Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu yaptığı açıklamalar:
Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı. Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz.
İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz.
Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı." şeklinde konuştu
"Sonuç daha farklı da olabilirdi." diyen Kerem Aktürkoğlu, "Benim yaptırdığım bir penaltı var. Ancak bu akşam gerçekten futbol oynadık. Gruptan çıktık. Şimdi son maçta Roma'ya liderlik için gideceğiz. Lider olarak gruptan çıkmak istiyoruz." dedi.
Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız,
"Fatih hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük." ifadelerini kullandı.