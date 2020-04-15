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Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor! Galatasaray Trezeguet avında!

Galatasaray'da Fatih Terim, adı sıkça Beşiktaş'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi kadrosunda görmek istiyor. Süper Lig'de Kasımpaşa'dan yüksek bir bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig'e transfer olan yıldız oyuncu, Aston Villa'da gözden çıkarılan isimler arasına girdi.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 13:41
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Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor! Galatasaray Trezeguet avında!

Genç oyunculara yönelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşında İspanyol futbolcunun Pedro'nun transferini veto etti.

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Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor! Galatasaray Trezeguet avında!

Falcao transferi sonrası "Geçmişe değil, geleceğe yatırım yapacağız" diyen Fatih Terim'in ise Pedro'yu veto ettiği ve kanat transferi için Trezeguet'yi istediği öğrenildi.

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Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor! Galatasaray Trezeguet avında!

Terim'in Kasımpaşa'da oynarken de istediği Trezeguet, Aston Villa'nın yolunu tutmuştu.

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Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor! Galatasaray Trezeguet avında!

Cimbom bu kez Mısırlı kanat oyuncusuna, İngiltere üzerinden Parçalı formayı giydirmeye çalışacak.

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Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor! Galatasaray Trezeguet avında!

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Trezeguet için transfer planı ise satın alma opsiyonlu kiralama.