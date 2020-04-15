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Fatih Terim Beşiktaş'ın gözdesini istiyor! Galatasaray Trezeguet avında!
Galatasaray'da Fatih Terim, adı sıkça Beşiktaş'la anılan Mısırlı futbolcu Trezeguet'yi kadrosunda görmek istiyor. Süper Lig'de Kasımpaşa'dan yüksek bir bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig'e transfer olan yıldız oyuncu, Aston Villa'da gözden çıkarılan isimler arasına girdi.
Giriş Tarihi: 15.04.2020 13:39Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 13:41