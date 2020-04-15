Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

İlki için yönetim kısa, orta ve uzun vadeli çözümler ararken ikincisi için ise Avrupa'dan farklı iddialar geliyor. Belçika basını, eski milli takım teknik direktörleri Marc Wilmots'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyururken İtalyanlardan ise bambaşka bir iddia geldi.