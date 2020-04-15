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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!
Ersun Yanal'dan sonra takımın başına hangi ismi getireceği büyük merak konusu olan Fenerbahçe'de, adı öne çıkan en büyük aday Roma'nın eski antrenörü Eusebio Di Francesco. İtalyan hocanın sarı lacivertli takımla anlaştığı iddia edilirken, eski takımı Roma'dan 3 oyuncuyla Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi. Bu isimlerden bir tanesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in canını sıkacak.
Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:17
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