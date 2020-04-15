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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

Ersun Yanal'dan sonra takımın başına hangi ismi getireceği büyük merak konusu olan Fenerbahçe'de, adı öne çıkan en büyük aday Roma'nın eski antrenörü Eusebio Di Francesco. İtalyan hocanın sarı lacivertli takımla anlaştığı iddia edilirken, eski takımı Roma'dan 3 oyuncuyla Fenerbahçe'ye geleceği iddia edildi. Bu isimlerden bir tanesi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in canını sıkacak.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 14:17
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

Fenerbahçe'de şu anda iki büyük gündem maddesi var. İlki corona virüsü sebebiyle kulübün mali döngüsünün sağlanması ikincisi ise yeni hocanın kim olacağı.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

İlki için yönetim kısa, orta ve uzun vadeli çözümler ararken ikincisi için ise Avrupa'dan farklı iddialar geliyor. Belçika basını, eski milli takım teknik direktörleri Marc Wilmots'un Fenerbahçe ile anlaştığını duyururken İtalyanlardan ise bambaşka bir iddia geldi.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

OYUNCULARINI ARADI
İtalyanların popüler radyo istasyonlarından Radio Kiss Kiss, Fenerbahçe'nin Roma'nın eski teknik direktörü Eusebio Di Francesco ile el sıkıştığını hatta tarafların oyuncu transferlerini dahi görüştüklerini iddia etti.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

Haberde Di Francesco'nun Roma'dan eski öğrencileri Javier Pastore, Maxime Gonalons ve Galatasaray'dan devre arasında ayrılan Steven Nzonzi ile temas kurduğu belirtildi. Francesco'nun 3 yıldızını kendisiyle birlikte İstanbul'a götüreceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Eusebio Di Francesco'dan Galatasaray'ı şoke edecek hamle!

HEDEF SANCISIZ DÖNÜŞÜM

Eusebio Di Francesco, Fenerbahçe'nin yeni hocası olursa birlikte çalışma alışkanlığı olduğu oyuncularını da yanına alacak. İtalyan çalıştırıcı, üç tecrübeli orta saha oyuncusuyla kafasındaki futbol anlayışını ve sistemini takıma daha çabuk yansıtabilecek.