Beşiktaş'ın hedefindeki ilk isim Domagoj Vida! Takım bütçesinde küçülme kararı alan Beşiktaş yönetiminin hedefindeki ilk isim Domagoj Vida. Hırvat oyuncunun yüksek maaşı sebebiyle zorlanan siyah beyazlı yöneticiler, başarılı savunmacıyı bonservisiyle birlikte satmayı planlıyor. Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:43
Koronavirüs salgınının ağır darbe vurduğu ekonomisini toparlamak için gecesini gündüzüne katarak çözüm yolları arayan Beşiktaş Yönetimi, Domagoj Vida'yı elden çıkarmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş Yönetimi, 3 milyon euro ile kadronun en fazla kazanan ismi olan Hırvat stoperi 6-7 milyon euroya satarak hem ciddi bir kaynak girişi sağlamak hem de takımın maliyetini biraz daha aşağıya çekmek istiyor.
Siyah-beyazlılar, 3 milyon euro ile mevcut kadronun en fazla yıllık ücret kazanan ismi olan Hırvat stoperi satarak hem ciddi bir kaynak girişi sağlamak hem de takımın maliyetini biraz daha aşağıya çekmek istiyor.
8-10 MİLYON EURO KAYNAK Bu nedenle Vida'dan maaş indirimi istemek yerine başarılı oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeyi daha doğru bulan yönetim, bu operasyonla toplam 8-10 milyon euro civarında bir kaynak sağlamış olacak. DENGE OLUŞACAK 6-7 milyon euro civarında cazip bir teklif gelmesi halinde geçmiş alacakları nedeniyle bonservis konusunda Domagoj Vida'ya yardımcı olmayı planlayan siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcunun satılmasıyla takım içi maaş dengelerini de bir düzene oturtmuş olacak.